16 Июля 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
Комсомольский НПЗ (2021) | Фото: rosneft.ru

Независимые АЗС Приморья пожаловались в ФАС на Комсомольский НПЗ "Роснефти"

Независимые сети АЗС и трейдеры Приморья обратились в ФАС с жалобой на Комсомольский НПЗ, принадлежащий "Роснефти".

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, со 2 июня "без объяснения причин и уведомления грузополучателей" НПЗ прекратил отгрузку моторного топлива, купленного на на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на железнодорожную станцию Уссурийск. Теперь компаниям приходится закупать топливо в 100 км от Уссурийская – во Владивостоке или Артеме.

На Дальнем Востоке есть всего два крупных нефтеперерабатывающих завода — Комсомольский НПЗ и Хабаровский НПЗ, принадлежащий "Нефтегазхолдингу" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, пишет РБК. Но только Комсомольский НПЗ обязан поставлять нефтепродукты на биржу: не менее 11% от производства бензина и 7,5% — дизельного топлива.

Прекращая отгрузки на станцию Уссурийск, госкомпания не учла, что приморские независимые трейдеры ограничены в выборе поставщиков топлива и на СПбМТСБ могут приобретать его только у единственного оптового продавца — НПЗ "Роснефти".

В итоге, по словам Чирскова, совокупные транспортные расходы компаний, входящих в союз, выросли на 2,5 тыс. руб. на тонну или 12 млн руб. в месяц дополнительных убытков.

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Теги: азс, приморье, комсомольский нпз, роснефть



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