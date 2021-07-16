Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты воздушных судов на время реконструкции

Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты воздушных судов на время работ на аэродромных покрытиях. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором УК "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским и директором АО "Международный аэропорт Магнитогорск" Евгением Кирсановым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса. Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей", - отметил губернатор.

Реконструкция начнется в 2022 году. Ее планируется завершить в 2024 году. Будет проведено усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы; реконструкция единственной и строительство второй рулежных дорожек; полная замена светосигнального оборудования с установкой огней высокой интенсивности и другие работы. На эти цели запланировано выделить из федерального бюджета 5,3 млрд рублей.

Напомним, победителем торгов на покупку 100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска" признана компания "Ретранс", которая купила актив за 999,89 млн руб. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге и является учредителем ООО "Оператор Тобольск", ООО "Аэропорт Тобольск" и ООО "Уренгойаэроинвест". Управляющей организацией этих компаний является АО "Аэропорты регионов", входящее в группу "Ренова" Виктора Вексельберга.