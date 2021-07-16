Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты воздушных судов на время реконструкции

16 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
аэропорт магнитогорск (2016) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты воздушных судов на время реконструкции

Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты воздушных судов на время работ на аэродромных покрытиях. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором УК "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским и директором АО "Международный аэропорт Магнитогорск" Евгением Кирсановым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса. Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей", - отметил губернатор.

Реконструкция начнется в 2022 году. Ее планируется завершить в 2024 году. Будет проведено усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы; реконструкция единственной и строительство второй рулежных дорожек; полная замена светосигнального оборудования с установкой огней высокой интенсивности и другие работы. На эти цели запланировано выделить из федерального бюджета 5,3 млрд рублей.

Напомним, победителем торгов на покупку 100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска" признана компания "Ретранс", которая купила актив за 999,89 млн руб. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге и является учредителем ООО "Оператор Тобольск", ООО "Аэропорт Тобольск" и ООО "Уренгойаэроинвест". Управляющей организацией этих компаний является АО "Аэропорты регионов", входящее в группу "Ренова" Виктора Вексельберга.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: аэропорт Магнитогорска, реконструкция,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети