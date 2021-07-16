16 Июля 2021
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Политика За рубежом Украина
коллаж, ЕС, Евросоюз, Германия, Меркель, армия, НАТО, США, Обама (2016) | Фото: Накануне.RU

Меркель пригрозила России на случай остановки транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом выступила на пресс-конференции, в ходе которой заявила о множестве инструментов для давления на Россию.
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Меркель напомнила об усилиях Германии и Еврокомисси для заключения соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа до 2024 года.

"У Германии и Европы есть инструменты, например, санкции, для того, чтобы отреагировать на прекращение транзита газа… Но, я надеюсь, нам не придётся принимать таких решений", - отмечает канцлер.

Хотя Вашингтон и Берлин сходятся во мнении, что транзит через Украину должен продолжаться, Меркель подчёркивает, что взгляды США и Германии относительно судьбы "Северного потока" различаются. Германия остаётся сторонником этого проекта.

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Теги: Меркель, Байден. Украина, газ



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