Меркель пригрозила России на случай остановки транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом выступила на пресс-конференции, в ходе которой заявила о множестве инструментов для давления на Россию.

Меркель напомнила об усилиях Германии и Еврокомисси для заключения соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа до 2024 года.

"У Германии и Европы есть инструменты, например, санкции, для того, чтобы отреагировать на прекращение транзита газа… Но, я надеюсь, нам не придётся принимать таких решений", - отмечает канцлер.

Хотя Вашингтон и Берлин сходятся во мнении, что транзит через Украину должен продолжаться, Меркель подчёркивает, что взгляды США и Германии относительно судьбы "Северного потока" различаются. Германия остаётся сторонником этого проекта.