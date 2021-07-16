Цены на бананы в России обновили пятилетний рекорд

Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за пять лет, подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Причинами стремительного подорожания эксперты называют сложности с логистикой, наценки посредников и ослабление рубля.

Стоимость продукта начала резко расти в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рубля.

В июне 2021 года стоимость бананов составила 84,1 рубля, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный максимум фиксировался в марте 2015 года, тогда килограмм стоил 96,2 рубля.

В феврале сообщалось, что у российских торговых сетей возникли проблемы с закупкой бананов. На рост оптовых цен почти на 40% повлияли неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками фрукта.

Между тем, эксперты говорят, что бананы — самый популярный фрукт в России по объему продаж, а также самый дешевый продукт в категории: его стоимость меньше яблок.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России, в частности, почему в магазине бананы из Эквадора стоят по 70 рублей за килограмм, а российская морковь – 110 рублей. Президент ответил, что сейчас мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.