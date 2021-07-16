Губернатор посоветовал уйти в отставку оскандалившемуся депутату из Тобольска

16 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Сергей Вакарин (2021) | Фото: vk.com/id520110587

Губернатор посоветовал уйти в отставку оскандалившемуся депутату из Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал депутату из Тобольска Сергею Вакарину, которому вменяют наезд на сотрудника ГИБДД, уйти из думы духовной столицы Сибири, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Господина Вакарина исключили из партии "Единая Россия". Но он по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение, как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", - написал Моор на своей страница "ВКонтакте", уточнив, что "поддерживает мнение однопартийцев, что разбирательство должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона".

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии. Политик исключён из "Единой России".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Сергей Вакарин, депутат тобольской городской думы, авария



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2021 15:13 Мск Решается вопрос об аресте тобольского депутата из-за наезда на сотрудника ГИБДД
Ранее 15.07.2021 11:44 Мск В Тобольске задержан депутат, которому вменяют наезд на сотрудника ГИБДД
Ранее 15.07.2021 08:55 Мск Попавший под "уголовку" депутат из Тобольска исключён из "ЕР"
Ранее 14.07.2021 13:07 Мск Депутату из Тобольска грозит пять лет за сбитого инспектора ГИБДД
Ранее 14.07.2021 08:39 Мск "ЕР" выяснит, сбивал ли депутат думы Тобольска инспектора ГИБДД


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети