Губернатор посоветовал уйти в отставку оскандалившемуся депутату из Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал депутату из Тобольска Сергею Вакарину, которому вменяют наезд на сотрудника ГИБДД, уйти из думы духовной столицы Сибири, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Господина Вакарина исключили из партии "Единая Россия". Но он по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение, как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", - написал Моор на своей страница "ВКонтакте", уточнив, что "поддерживает мнение однопартийцев, что разбирательство должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона".

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии. Политик исключён из "Единой России".