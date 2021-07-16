16 Июля 2021
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самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший глава штаба Навального* в Екатеринбурге покинул Россию

Бывший глава штаба Алексея Навального (*организация внесена в реестр экстремистских, ее деятельность в РФ запрещена) в Екатеринбурге Алексей Гресько покинул Россию. Об этом сам Гресько сообщил ряду уральских СМИ.
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По его словам, теперь он будет проживать в Германии. При этом Гресько не исключил, что однажды он вернется в Россию.

Напомним, ранее Верх-Исетский районный суд признал Алексея Гресько виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Причиной стала акция, которая прошла 21 апреля в уральской столице. Ему было назначено 29 суток административного ареста.

Недавно из России уехал свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников, которого уже привлекали к ответственности за оскорбление судей Конституционного суда. Он отправился в Вильнюс, где и планирует оставаться в ближайшее время.

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Теги: штаб, Навальный, Гресько, Екатеринбург



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