Бывший глава штаба Навального* в Екатеринбурге покинул Россию

Бывший глава штаба Алексея Навального (*организация внесена в реестр экстремистских, ее деятельность в РФ запрещена) в Екатеринбурге Алексей Гресько покинул Россию. Об этом сам Гресько сообщил ряду уральских СМИ.

По его словам, теперь он будет проживать в Германии. При этом Гресько не исключил, что однажды он вернется в Россию.

Напомним, ранее Верх-Исетский районный суд признал Алексея Гресько виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Причиной стала акция, которая прошла 21 апреля в уральской столице. Ему было назначено 29 суток административного ареста.

Недавно из России уехал свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников, которого уже привлекали к ответственности за оскорбление судей Конституционного суда. Он отправился в Вильнюс, где и планирует оставаться в ближайшее время.