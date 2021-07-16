Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов на Дальнем Востоке

Минвостокразвития разработало проект закона о предоставлении вычета из НДПИ для новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке.

Согласно документу, вычет при условии заключения инвестиционных соглашений смогут получить проекты, где еще не стартовала добыча сырья либо она началась в 2021 году.

Сумма вычета будет равна величине фактических строительных и транспортных расходов. Как следует из законопроекта, при этом она не сможет превышать половины уплаченного НДПИ.

Как ожидается, льгота будет действовать до конца 2032 года. Вычет не будет распространяться на проекты по добыче нефти, газа и угля. Сейчас аналогичный налоговый вычет установлен для проектов в Арктической зоне.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в регионе могут быть реализованы десятки новых горнорудных проектов, реализация которых осложняется высокими затратами на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

Это связано с тем, что месторождения расположены на труднодоступных территориях, пишут "Ведомости".

Тем временем, в кабмине России обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг.

Так, более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли.

Подразумевается усиление нагрузки, в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы.

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