16 Июля 2021
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

К осени для вузов будут подготовлены рекомендации по защите от коронавируса

К предстоящему учебному году для российских вузов Минобрнауки разработает рекомендации по профилактике коронавируса.

В них перечислят меры для предотвращения распространения COVID-19 среди студентов и педагогов. Кроме того, министерство проводит большую работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел сделать прививку.

Решение о формате обучения студентов, которые не вакцинировались, примут ближе к началу учебного года, пишут "Известия".

Напомним, в Минобрнауки ранее сообщали, что студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

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Теги: вузы, коронавирус, Минобрнауки



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