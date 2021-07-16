16 Июля 2021
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Мюнхенская конференция по безопасности, Сергей Лавров, Джон Керри (2015) | Фото: mid.ru

Керри пошутил о жаре в Москве

Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри пошутил по поводу жары в Москве во время своего визита.

По его словам, одной из целей визита было убедить Россию активизировать работу по снижению выбросов.

"Это было частью моего плана",— сказал спецпосланник, комментируя тот факт, что его визит совпал с рекордными температурными показателями за многие десятилетия, пишет "Коммерсант".

В апреле текущего года Владимир Путин выступил на климатическом саммите, организованном Джо Байденом. Глава государства заявил, что "Россия готовка к сотрудничеству", причем не только по теме экологии и климата.

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Теги: жара, Москва, Джон Керри



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