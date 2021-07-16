16 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

В Минобороны подтвердили трудности при получении QR-кодов военными

Российские военные столкнулись с трудностями при получении QR-кодов, которые требуются для входа в заведения общепита и посещения мероприятий в ряде регионах, сообщил Общественный совет при Минобороны РФ.

"Такой факт действительно имеет место", — заявил представитель совета, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, трудности с получением QR-кодов связаны с предусмотренными законом ограничениями на передачу персональных данных военнослужащих.

При этом у гражданских служащих Минобороны таких сложностей не возникло.

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Теги: QR-код, Минобороны, коронавирус



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Ранее 15.07.2021 14:47 Мск СМИ: У военных возникли сложности с получением QR-кодов


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