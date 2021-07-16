В Минобороны подтвердили трудности при получении QR-кодов военными

Российские военные столкнулись с трудностями при получении QR-кодов, которые требуются для входа в заведения общепита и посещения мероприятий в ряде регионах, сообщил Общественный совет при Минобороны РФ.

"Такой факт действительно имеет место", — заявил представитель совета, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, трудности с получением QR-кодов связаны с предусмотренными законом ограничениями на передачу персональных данных военнослужащих.

При этом у гражданских служащих Минобороны таких сложностей не возникло.

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