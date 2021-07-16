В Минобороны подтвердили трудности при получении QR-кодов военными
Российские военные столкнулись с трудностями при получении QR-кодов, которые требуются для входа в заведения общепита и посещения мероприятий в ряде регионах, сообщил Общественный совет при Минобороны РФ.
"Такой факт действительно имеет место", — заявил представитель совета, передает "Интерфакс".
Как сообщалось, трудности с получением QR-кодов связаны с предусмотренными законом ограничениями на передачу персональных данных военнослужащих.
При этом у гражданских служащих Минобороны таких сложностей не возникло.
Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.