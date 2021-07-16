Пушилин заявил о намерении вступить в "Единую Россию"

Глава ДНР Денис Пушилин планирует подать заявление о вступлении в партию "Единая Россия".

Он сообщил, что считает это правильным шагом. "Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным", - сказал Пушилин, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, жители Донбасса, имеющие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре на участках в Ростовской области или дистанционно.

Пушилин заявил, что жители самопровозглашенных республик хотят принять участие в сентябрьских выборах