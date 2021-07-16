ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который планировал в июле устроить теракт в людном месте Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, речь идет о россиянине, при обыске у которого нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению.

По данному факту заведено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в Подмосковье задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) за подготовку теракта.

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