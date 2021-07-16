В ВОЗ считают, что исключать версию утечки коронавируса из лаборатории в КНР преждевременно

Потенциальную связь между эпидемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в Китае исключили слишком рано, сообщает Associated Press.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отказ от теории, согласно которой утечка могла произойти из лаборатории в Ухане, является преждевременным. Таким образом, глава организации поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка коронавируса из лаборатории является "крайне маловероятной".

Инциденты в лаборатории Гебрейесус назвал "обычным делом", сообщает Associated Press.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в мире началась новая волна эпидемии коронавируса.