16 Июля 2021
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Общество За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

В ВОЗ считают, что исключать версию утечки коронавируса из лаборатории в КНР преждевременно

Потенциальную связь между эпидемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в Китае исключили слишком рано, сообщает Associated Press.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отказ от теории, согласно которой утечка могла произойти из лаборатории в Ухане, является преждевременным. Таким образом, глава организации поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка коронавируса из лаборатории является "крайне маловероятной".

Инциденты в лаборатории Гебрейесус назвал "обычным делом", сообщает Associated Press.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в мире началась новая волна эпидемии коронавируса.

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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