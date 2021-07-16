Шойгу поручил российским военным изучить статью Путина об Украине

Статья российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по распоряжению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу включена в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Это связано с большим числом военнослужащих в российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине.

Как сообщил источник РБК, есть необходимость более подробного изучения приведенных в статье Путина исторических фактов. О чем именно идет речь, не сообщается.

Ранее была опубликована статья президента Владимира Путина. В ней президент, в частности, говорит о том, что сказанные им слова о единстве русских и украинцев – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам, а убеждение.

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