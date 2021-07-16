В Архангельской области вводится обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для отдельных категории граждан в Архангельской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, постановление об этом подписал главный санитарный врач области Роман Бузинов. Сделать укол обязаны сотрудники сферы образования, социального обслуживания, медики, сотрудники общепита, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет.

Они должны вакцинироваться первым компонентом препарата до 1 августа, вторым — до 30 августа.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан.