Минстрой предложил ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах

Минстрой России выступил с инициативой о ввозе трудовых мигрантов в регионы на чартерных поездах "РЖД".

Как сообщил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин, по заявке от регионов "можно будет завезти сразу целый состав". Это будет обходиться дешевле, чем воздушным транспортом, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе России рассматривают возможность организации чартерных железнодорожных поездов для завоза в страну трудовых мигрантов из соседних стран.