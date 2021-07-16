Более 3,5 тысяч пострадавших от непогоды жителей Кубани уже получили единовременные выплаты из резервного фонда региона

Жители Кубани, которые пострадали в результате недавних проливных дождей, прошедших в регионе, уже получают единовременные выплаты, передает корреспондент Накануне.RU. На данный момент более 3,5 тысяч пострадавших из-за непогоды граждан получили денежные средства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, жителям шести муниципалитетов Кубани уже выплатили четвертую часть от общей суммы из резервного фонда региона.

"С 12 июля мы стали выплачивать средства жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Единовременную материальную и финансовую помощь уже получили более 3,5 тысяч человек. Выплатили более 116 млн. Всего же мы заложили 445 млн рублей из резервного фонда. Это сумма по итогам подворовых обходов", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Поясним. Жители, зарегистрированные по месту жительства в пострадавшем домовладении и проживающие в нем, получают по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В случае частичной утраты имущества – по 50 тысяч рублей, при полной – по 100 тысяч рублей.

По данным специалистов правительства края, на сегодняшний день средства выплатили 3598 жителям, из них в Горячем Ключе – 615 человек, в Туапсинском районе –1031 человек, в Северском – 503 человека. При этом, в Славянском районе, Горячем Ключе, Геленджике и Сочи перечислены средства по всем предоставленным документам.

Напомним, режим ЧС из-за подтоплений ввели в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Славянском и Северском районах, где за несколько часов выпало до двух месячных норм осадков.