15 Июля 2021
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Происшествия Крым
Киберпреступность (2017) | Фото: jingyan.baidu.com

Сайты крымского правительства подверглись кибератаке

Неизвестные совершили кибератаку на сайты органов власти Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова. По его словам, специалисты восстановят работу сайтов в течение часа.

"На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака", - заявил Крючков.

На данный момент остаются недоступными сайты правительства Крыма, главы республики и регионального министерства.

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Теги: кибератака, Крым, правительство



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