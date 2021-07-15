Минюст внес "Институт права и публичной политики" в реестр иноагентов

По решению Министерства юстиции РФ "Институт права и публичной политики" внесен в реестр "иностранных агентов", сообщает пресс-служба ведомства.

"Институт права и публичной политики" был внесен в реестр НКО-иноагентов в четверг, 15 июля, "во исполнение требований действующего законодательства" РФ", - говорится в сообщении.

"Институт права и публичной политики" занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью. "Результатом системной работы Института в области стратегической судебной защиты становятся прецедентные решения Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека", - говорится на их сайте.

В попечительский совет организации входят вице-президент Европейского суда по правам человека в отставке Ангелика Нуссбергер, научный директор Центра права и безопасности Нью-Йоркского университета, действительный член Академии наук и искусств США Стивен Холмс, заслуженный юрист России Татьяна Мещерякова, адвокат Константин Добрынин, а также профессор политологии, права и криминологии в университете Торонто Питер Г. Соломон-мл. Председателем является первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы, вице-президент Международного и Федерального союзов адвокатов, адвокат Генри Резник.