16 Июля 2021
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Политика В России
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Суд перенес заседание по иску Пригожина к Волкову на август

Сегодня, 15 июля, в Пролетарском районном суде Твери состоялось судебное заседание по иску Евгения Пригожина к Леониду Волкову. Как сообщили представители «Конкорда», ответчик предпочел не прийти на слушание, из-за чего заседание пришлось перенести на другую дату и выслать ответчику еще одну повестку.

«Информируем, что ни Волков, ни его представитель на заседание не явились, в связи с чем суд еще раз направит повестки ответчику. Рассмотрение иска перенесено на 13 августа. Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов», - сообщила пресс-служба «Конкорда».

Известно, что Волков регулярно публиковал в социальных сетях фейковую информацию о петербургском предпринимателе. Этого было достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Клевета» (128.1 УК РФ).

Сейчас навальнист обязан предоставить доказательства, которые подтвердили бы данные, указанные в его публикациях. Все материалы по этому делу находятся в суде по месту регистрации ответчика.

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Теги: евгений пригожин, леонид волков, навальнист, тверской суд



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