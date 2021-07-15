15 Июля 2021
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Тимирязевская академия, Галина Золина, Хор Турецкого (2018) | Фото: timacad.ru

Скончался солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

Ушел из жизни солист российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" Борис Горячев. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте хора.

"Бориса Горячева с нами больше нет... Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы... И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", - говорится в сообщении.

Артист заразился коронавирусом три недели назад, но так и не смог победить болезнь. Певец скончался на 50-м году жизни.

"Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах! Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда оказался госпитализирован, писал нам смс-ки, что все будет хорошо!" - пишут коллеги почившего.

Напомним, что сегодня в возрасте 70 лет скончался рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. Артист также не смог победить коронавирус.

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Теги: Борис Горячев, Хор Турецкого, смерть, коронавирус



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