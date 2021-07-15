15 Июля 2021
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победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Гонщик Карякин собирается открыть инженерную школу в ближайшие три года

Уральский автогонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар-2017" и серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3, собирается открыть инженерную школу на территории Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.

По его словам, учебное заведение, скорее всего, появится в Сысерти. Такой выбор не случаен: гонщик имеет активную поддержку со стороны главы города, в Сысерти есть хороший земельный участок для школы, а также пустующие помещения, которые не нужно сильно реставрировать.

Проект технического центра уже разрабатывается и будет представлен до конца текущего года. Его реализация запланирована на 2022 г., после чего, по оценке спортсмена, школа будет готова в течение двух лет. В ней дети и подростки смогут обучиться таким профессиям как: инженер, конструктор, механик и другие.

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Теги: инженерная школа, Карякин, автогонщик, Сысерть



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