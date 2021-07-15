15 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

ВОЗ рекомендовала странам привить 10% населения от COVID-19 уже к осени

Главы государств должны позаботиться о том, чтобы уже к этому сентябрю минимум 10% населения было привито от коронавируса. Соответствующие рекомендации выпустил чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 г. было вакцинировано не менее 10% населения всех стран. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности", - сообщила ВОЗ по итогам заседания комитета.

Более того, среди вакцинируемых должны быть и уязвимые группы населения, как моряки и летные экипажи.

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Теги: ВОЗ, рекомендации, вакцинация, коронавирус



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