Скончался известный певец и актер Петр Мамонов

Певец и актер Петр Мамонов, госпитализированный в прошлом месяце с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на супругу почившего Ольгу.

О времени и месте прощания, отпевания и похорон станет известно позднее. Напомним, что артист попал в больницу 27 июня и сразу был подключен к аппарату ИВЛ. До сегодняшнего дня он находился в состоянии искусственной комы.

Свои соболезнования близким и родным Мамонова выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Сегодня из жизни ушел великий творец – Петр Мамонов. Мы любили и любим его за неповторимый и настоящий дух: он проживал жизнь в кадре, но был в нем самим собой. Персонажи, которых воплотил Петр, помогают понять суть русской души, ее надежд и чаяний, уча нас слышать самих себя", - сказал Толстой.

О совместной работе вспомнил и режиссер Павел Лунгин, который был близко знаком с музыкантом.

"Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал. Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм ", - рассказал Лунгин РИА Новости.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 г. Стал основателем и лидером музыкальной группы "Звуки Му", а также снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина, главная роль в котором принесла ему множество наград.