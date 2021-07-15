Глава Екатеринбурга призвал инициативных граждан выбрать концепцию набережной Городского пруда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил членам Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы, получившего неформальное название "Совет неравнодушных", принять участие в выборе концепции набережной Городского пруда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Кандидатуры общественников были выбраны неслучайно: у всех из них есть опыт активного участия в городских проектах, призванных сделать уральскую столицу ещё более комфортной и привлекательной как для её жителей, так и для гостей.

"Мы делаем первый реальный шаг в сторону реализации нашего большого проекта единой вело-пешеходной набережной реки Исети. Начнём с главной и центральной её части – территории в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина. Обязательно обсудим итоги конкурса и на Совете неравнодушных горожан. Давайте развивать наш город вместе", – отметил в своём аккаунте в Instagram Алексей Орлов.

Проект реализуется в рамках программы развития уральской столицы "Екатеринбург – город добра и соучастия", которую Алексей Орлов представил жителям мегаполиса в январе этого года.

Эксперты уже поделились своим представлением о том, какой должна быть городская набережная будущего и на чём авторам стоит сделать акцент в работе над проектами.

В частности, политик и предприниматель Антон Баков предложил обратить внимание на очистные сооружения для улучшения качества воды в Исети.

"Несмотря на свои относительно небольшие размеры река Исеть имеет водосборный бассейн, включающий почти всю территорию города Екатеринбурга. Надо будет осуществить хотя бы начальные "экологические мероприятия". Например, можно собрать в идущий вдоль реки коллектор стоки на ограниченном участке Исети от улицы Малышева до Куйбышева. Коллекторы можно проложить в строящихся набережных или по дну реки", – поделился Антон Баков.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов 8 июля 2021 года объявил о начале конкурса на разработку концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Инициатива была поддержана представителями власти разного уровня, а также деловым и бизнес-сообществом столицы Урала. Участие в конкурсе примут лучшие российские и иностранные дизайнеры, архитекторы и градостроители. Презентация концепций состоится в рамках выставки 100+ TechnoBuild. Лучший проект творческого состязания будет выбран после двух конкурсных этапов, посредством общественного опроса, и удостоен премии Гильдии строителей Урала в размере одно миллиона рублей.