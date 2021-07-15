В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса. Погибла женщина, еще двое в реанимации

В Ростовской области разыскивают Семена Нам – 51-летний мужчина, предположительно, напал на пассажиров рейсового автобуса на дороге Азов-Круглое.

"Сотрудники Отдела полиции МВД России по Азовскому району разыскивают Нам Семена Чансуновича, 1970 г.р., который по предварительным данным 15.07.2021 года беспричинно нанес ножевые ранения пассажирам рейсового автобуса, который двигался по автодороге Азов-Круглое", - говорится в сообщении ГУ МВЛ РФ по Ростовской области.

Местные СМИ сообщают, что нападавший ранил трех женщин, одна из которых скончалась после операции, две других также прооперированы и находятся сейчас в тяжелом состоянии.