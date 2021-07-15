Создатели "Спутник V" анонсировали совместные испытания с другими вакцинами

Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от COVID-19, говорится в официальном аккаунте вакцины в Telegram.

В сообщении не уточняется, идет ли речь о российских препаратах или о иностранных.

Ранее ученые, в том числе из НИЦ им. Гамалеи говорили о возможной эффективности совмещения разных вакцин, но они отмечали, что этот вопрос нуждается в изучении.

Также заявлялось об испытаниях совместного и комбинированного применения вакцин "Спутник V" и британского препарата от AstraZeneca.