В УФАС пожаловались на незаконные ларьки и стоянки в Челябинске

В Челябинское УФАС поступило заявление на непринятие мер по демонтажу 275 незаконно размещенных нестационарных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заявитель пожаловался на незаконно размещенные торгово-остановочные комплексы, павильоны, киоски и автостоянки. Данные объекты размещены на муниципальных земельных участках и на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Все объекты включены в Перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов.

Однако, заявитель указал, что прошло больше года, а мер для их демонтажа принято не было. В связи с этим он считает, что непринятие мер по демонтажу ответственными лицами нарушает антимонопольное законодательство, поскольку создает конкурентное преимущество предпринимателям в незаконно расположенных нестационарных объектах по сравнению с представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в рамках законодательства.