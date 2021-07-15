15 Июля 2021
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Общество Челябинская область
овощи и фрукты (2019) | Фото: Накануне.RU

В УФАС пожаловались на незаконные ларьки и стоянки в Челябинске

В Челябинское УФАС поступило заявление на непринятие мер по демонтажу 275 незаконно размещенных нестационарных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заявитель пожаловался на незаконно размещенные торгово-остановочные комплексы, павильоны, киоски и автостоянки. Данные объекты размещены на муниципальных земельных участках и на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Все объекты включены в Перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов.

Однако, заявитель указал, что прошло больше года, а мер для их демонтажа принято не было. В связи с этим он считает, что непринятие мер по демонтажу ответственными лицами нарушает антимонопольное законодательство, поскольку создает конкурентное преимущество предпринимателям в незаконно расположенных нестационарных объектах по сравнению с представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в рамках законодательства.

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Теги: УФАС, ларьки, киоски, стоянки,



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