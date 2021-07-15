Председатель "Яблока" призвал Путина ввести двухнедельный локдаун с обеспечением из средств ФНБ

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил в администрацию президента России предложение ввести двухнедельный локдаун и обеспечить его из Фонда национального благосостояния.

"Дождались: мы в тройке "призеров"! Россия вышла на третье место в мире по ежедневной смертности от COVID-19 после Индии и Индонезии. Недоверие к властям, ошибки в информационной кампании государства, предрассудки и неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран", - говорится в заявлении Рыбакова.

Он считает, что локдаун должен быть иным, чем в 2020-м году. Так, рыбаков предложил ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю). Расходы по зарплате, налоговым и страховым платежам на это время компенсировать из ФНБ, а всем сотрудникам, вынужденным уйти в отпуск, компенсировать не менее половины средней зарплаты.

"Принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства. Эти программы должны полностью покрыть и расходы на арендные платежи, и частично компенсировать выпадающие доходы. Принять программу жилищных пособий для граждан, арендующих жилье - дотировать 50% их расходов на аренду", - говорится в предложении Рыбакова.