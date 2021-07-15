Использовали и "списали"? Югорского "эсера" "сослали" в Оренбург

В Югре незадолго до выборов накалилась ситуация в региональном отделении "Справедливой России – За правду". По сведениям наших источников, представитель партии, сургутский бизнесмен Александр Клишин рассчитывал на то, что попадёт в региональную группу кандидатов в Госдуму, однако в итоге ему было предложено представлять "СРЗП" в совершенно чужой для себя Оренбургской области. Эксперты связывают ситуацию с усилившимися внутренними противоречиями в партии после прихода в неё Захара Прилепина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Региональную группу № 31, которая объединяет Кемеровскую, Томскую области и Югру, возглавил от "СР" Николай Новичков. Далее в списке идут Надежда Корнеева, Галина Немцева, Татьяна Протас, Михаил Сердюк, Владимир Пронин, Александр Ростовцев, Дмитрий Вовчук, Ксения Киселева. Клишин же стоит под №2 в региональной группе №33, которая включает в себя Оренбургскую область.

По одной из версий, общественнику и предпринимателю из Сургута Александру Клишину якобы пообещали место в Госдуме по партийным спискам в обмен на спонсорскую поддержку избирательной кампании партии в Югре. Новичков же считается близким к Захару Прилепину кандидатом.

"Клишин располагал финансовыми ресурсами, которые были интересны партии и могли помочь в организации кампании на территории Югры. Но сейчас ситуация выглядит таким образом, что с другой стороны договоренности были не выполнены, и Клишина просто списали со всех счетов", - комментирует источник издания внутри "СРЗП".

Отметим, что подобную ситуацию у партии наблюдатели уже отмечали в Челябинской области, где совершенно неожиданно стало известно об отказе участвовать в качестве кандидата на выборах в Госдуму по Златоустовскому округу Вячеслава Жилина, хотя к тому моменту он уже якобы отдал не менее 5 млн руб., чтобы только попасть в списки.

Политолог Максим Жаров в разговоре с Накануне.RU отметил, что "прилепинцы" для "эсеров" – чужаки, и это тоже давит на выборную конфигурацию партсписков в регионах. Но, видимо, уступка Прилепину в данном случае говорит о том, что он должен будет где-то поступить так же.

"Ситуация в Москве с Галиной Хованской также свидетельствует о внутрипартийных и кулуарных внутриэлитных переговорах и договорённостях, думаю, с Администрацией президента. Её снятие и тот факт, что она пойдёт одномандатником от Ленинградской области, говорят о каких-то конкретных договорённостях Сергея Миронова с администрацией главы государства на этот счёт. Не исключено, что "прилепинцам" дали выступить в Югре в связи с этими договорённостями. Думаю, Клишина "уступили" "прилепинцам"", – сказал Жаров.

Как считает эксперт, есть сторонники Прилепина, которых искусственно ввели в партию, и весь вопрос в том, насколько они маргинализируются в рамках организации и насколько традиционный актив "СР" объединится в борьбе с "чужаками".

Впрочем, по мнению политолога Алексея Князева, при перестановке слагаемых, то есть кандидатов Клишина и Новичкова, сумма вряд ли изменится, потому что в данном случае избиратели будут голосовать за идеологию партии, а не конкретного политика.

Руководство "Справедливой России" не стало комментировать неожиданные изменения в списках. Председатель Совета регионального отделения Михаил Сердюк и член президиума Центрального совета Дмитрий Гусев на звонки не ответили.