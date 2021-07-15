В Прикамье вводится режим ЧС из-за засухи

В Пермском крае из-за засухи будет введен режим ЧС. Об этом сообщил сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на совещании с руководителями агропромышленного комплекса края, передает корреспондент Накануне.RU.

Установившаяся этим летом жаркая погода с высокими температурами, сухими ветрами, недостаточным увлажнением почвы негативно отражается на заготовке кормов, производстве мяса, содержании скота и птиц.

"Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватало влаги для нормального роста, животным требовались особые условия для комфортного содержания. Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров, поэтому снимаем с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию", - заявил губернатор.

Соответствующий указ будет подписан уже на следующей неделе.

Режим ЧС освободит фермеров от штрафов за неисполнение показателей, а также позволит аграриям вести диалог с банками о продлении сроков кредитных обязательств, мобилизовать работу с территориальными органами власти.