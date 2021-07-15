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Экономика Москва
Майкл Калви (2019) | Фото: www.flickr.com

Гособвинение попросило для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви шесть лет условно

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что считает себя невиновным. По его мнению, следствию не удалось доказать, что подсудимые по делу о хищении средств банка "Восточный" совершили преступление. Он не согласен с претензиями и утверждает, что действовал в интересах банка и его вкладчиков.

Гособвинение сегодня в суде запросило шесть лет условного заключения для Калви. Для другого фигуранта дела - гражданина Франции Филиппа Дельпаля - гособвинение запросило пять лет лишения свободы условно, передает "Интерфакс".

Испытательный срок и Калви, и Дельпалю прокуратура попросила установить на пять лет.

Кроме того, прокуратура запросила условные сроки для других фигурантов так называемого дела Baring Vostok - Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Ивана Зюзина, Александра Цакунова и Алексея Кордичева.

Представитель банка в прениях указал, что в настоящее время ущерб, причиненный банку, возмещен, поэтому претензий к фигурантам "Восточный" не имеет.

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Теги: майкл калви, гособвинение, банк восточный



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