Неизвестные заставляют владельцев акций ВСМПО-АВИСМА продавать ценные бумаги

Среди владельцев акций "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" участились случаи давления со стороны неизвестных, вынуждающих граждан продавать ценные бумаги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе корпорации.

Неустановленные лица используют схожие названия компаний, подписи и адреса, отправляя акционерам письма с недостоверной информацией. Письма приходят, в том числе, и Почтой России. В них говорится о скором изменении организационно-правовой формы корпорации.

"ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" официально заявляет, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось. Корпорация не изменяла и не планирует изменять свою организационно-правовую форму. Корпорация не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам на хранение. Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности", - заявили в компании.

В корпорации также призвали держателей акций, получивших подобные письма, сообщать на горячую линию службы безопасности ВСМПО-АВИСМА по тел.: 8(34345) 6-20-00 или обращаться в органы внутренних дел.

Обо всех моментах, связанных с акциями компании, можно переговорить напрямую с юристами корпоративного отдела ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по телефону 8(34345)5-28-00 (г.Верхняя Салда), 8(3424)29-33-41 (г.Березники), либо связавшись другими способами с контактными лицами, указанными на официальном сайте компании.