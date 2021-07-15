Предварительной причиной авиакатастрофы на Камчатке стала ошибка пилотов, - Baza

Предварительной причиной авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке стала ошибка пилотов, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, специалисты пришли к такому выводу, расшифровав показания черных ящиков.

"Приборная скорость на момент столкновения с сопкой в районе залива Шелехова составляла 340 км/ч, шасси и закрылки выпущены не были. Из-за плохой видимости у пилотов просто не было возможности вовремя увидеть препятствие", - пишет Baza.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения воздушного судна найдены 22 тела погибших и более 300 неопознанных фрагментов.