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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Уралец получил 10 лет "строгача" за разбойное нападение на женщину-таксиста

На Среднем Урале вынесли приговор по делу о покушении на убийство женщины-таксиста и совершении на нее разбойного нападения. Преступника отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, виновным был признан 26-летний ранее судимый молодой человек. Утром 28 сентября прошлого года пьяный уралец вызвал такси и в малолюдном месте села Щелкун Сысертского района под надуманным предлогом попросил женщину-водителя остановить машину. Затем злоумышленник напал на нее и стал душить и жестоко избивать.

Расправу остановил оказавшийся неподалеку мужчина, который, увидев что происходит, направился к нападавшему. В итоге тот был вынужден скрыться на автомобиле потерпевшей. В дальнейшем из машины он похитил два сотовых телефона, ювелирные украшения и незначительную денежную сумму. Женщине вовремя оказали медпомощь и спасли ее.

Полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, скрыться и "залечь на дно" преступнику не удалось: он был установлен оперативниками и задержан по "горячим следам".

"Им оказался уроженец Читинской области. В 2013 году суд Алапаевска признал его виновным по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и оштрафовал на 10 тысяч рублей. В 2014 году тот же суд признал его виновным по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и отправил на 400 часов обязательных работ. Решение суда молодой человек не исполнил, поэтому в феврале 2015 года ему ужесточили наказание, лишив свободы на 1 месяц и 5 дней. В августе 2015-го его осудили по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков), отправив в колонию на 4 года. Это наказание он отбывал в ИК-19 Тавды, освободился 2 августа 2019 года, после чего уехал в село Щелкун, где работал на пилораме разнорабочим. Похищенный у женщины Hyundai представители МВД нашли в лесном массиве, примерно в 9,5 километрах от села", - рассказал полковник Горелых

После того, как угонщик бросил авто, он пешком добрался до Сысерти, оттуда купил билет на автобус и вернулся на лесопилку.

"Именно там его и задержали поджидавшие в засаде сотрудники полиции. Дерзкое преступление не осталось безнаказанным в результате слаженных действий группы оперуполномоченных, работавших под руководством полковника полиции Александра Глущенко из Сысертского ОВД", - добавил Валерий Горелых.

Суд вынес свой приговор: 10 лет тюрьмы и последующее ограничение свободы на 2 года. Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: таксист, нападение, суд, приговор



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