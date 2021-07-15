15 Июля 2021
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Политика Свердловская область
Царские дни в 2019 году, божественная литургия (2021) | Фото: Накануне.RU

"Причина - скандал с крестным ходом". Куйвашева вызвали в Москву

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева вызвали в Москву, об этом сообщают источники, близкие к губернаторской резиденции. Причинами стали конфликт с епархией по поводу крестного хода и претензии к выборной кампании в регионе.
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Подробности состоявшегося еще 13 июля визита раскрывают крупные телеграм-каналы. "В Администрации президента не могут понять, зачем губернатор перед сентябрьскими выборами на ровном месте создал скандал и проблемы себе, высшему руководству страны и "Единой России", - пишет "Котел #6".

А телеграм-канал "Новая искренность" отмечает, что "для АП вся эта история пахнет жареным", ведь на носу первая в России публичная попытка дать отпор коронавирусным ограничениям.

В департаменте информационной политики Свердловской области пока не прокомментировали причины и результаты визита.

По одной из вероятных версий, о которых стало известно Накануне.RU, лица, ответственные за кампанию свердловского лидера списка "ЕР" Куйвашева, решили, что если губернатор проявит жесткость в вопросе о крестном ходе, то заработает уважение в глазах населения либерально настроенного Екатеринбурга. Однако задумка не удалась, на губернатора ополчились православные, особенно после отгремевшего "Иннопрома". Теперь скандал может прогреметь на всю страну.

Добавим, что Куйвашев об отмене хода сообщил в "Инстаграме" и с тех пор публично хранит молчание, а ситуацию комментируют его заместители. Епархия же в это время запустила приложение "Царских дней" с маршрутом крестного хода, дав понять, что не собирается отказываться от проведения шествия.

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Теги: Евгений Куйвашев, крестный ход



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