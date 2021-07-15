В Нижневартовске в несколько этапов отремонтируют набережную

При поддержке национального проекта "Жильё и городская среда" продолжает преображаться одно из любимых мест отдыха горожан – набережная Нижневартовска. Деньги выделяет ПАО "НК "Роснефть" в рамках социального соглашения о сотрудничестве с правительством Югры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Предусмотрено несколько этапов благоустройства набережной. Реконструкция касается участка береговой линии от улиц Ханты-Мансийской до Чапаева.

"Работы на участке от улицы Ханты-Мансийской до средней школы №32 начаты в прошлом году, - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска" Иван Силецкий. – На данный момент подрядная организация полностью выполнила работы по забивке свай, практически завершены бетонные работы. Строители приступают к чистовой отделке на объекте".

Куплены необходимые материалы для установки наружного освещения, облицовки парапета берегоукрепления, устройства тротуара. Озеленение и установка малых архитектурных форм запланированы в 2022 г. Следующий этап реконструкции набережной – участок от средней школы №32 до архитектурно-паркового комплекса "Добрый ангел мира". По словам Ивана Силецкого, оформлены необходимые разрешительные документы на проведение строительных работ.

"В июне 2021 г. был проведён аукцион. Этим летом подрядчик выполнит земляные работы на данном участке, забивку свай, бетонирование, - добавил Иван Силецкий. – Общая стоимость проекта реконструкции набережной – 600 млн руб. Строительство финансируется из разных источников. Средства выделены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда", это финансы федерального, окружного и городского бюджетов. ПАО "НК "Роснефть" оказывает существенную финансовую поддержку этому масштабному проекту. Компания выделила 40% средств на реконструкцию набережной".

Благоустройство набережной символично поделено на зоны "Начало", "Романтика", "Эпоха" и "Современность". Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения. Среди них – детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадка для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега.

С другой стороны набережной – на участке от гостиничного комплекса "Жемчужина Сибири" до улицы Мусы Джалиля – идут ремонтные работы. По словам заместителя директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Геннадия Котлярова, ремонтируют и меняют на колоннах, парапетах и лестничных спусках верхней части набережной. Её протяженность – 850 м.

"В соответствии с заключенным контрактом с ООО "Вавилон" (Ханты-Мансийск) демонтируется плитка из колотого гранита. В настоящей момент данные работы выполнены более, чем на 30%", - рассказал Геннадий Котляров.

Благодаря ремонту преобразится и популярная локация среди вартовчан –амфитеатр, расположенный на набережной, где полностью обновят плитку. В городе преображаются и другие общественные территории. Так, в сквере Героев Самотлора планируется закончить работы по благоустройству и озеленению. Место отдыха расположилось около площади Нефтяников, увековечивая память первопроходцев, участвовавших в открытии и освоении Самотлорского месторождения. Проект реализуется при активном финансовом участии ПАО НК "Роснефть".

Как рассказал заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО "Самотлорнефтегаз" Сергей Крутей, в ближайшее время в центральной части сквера будет установлена скульптурная композиция "Герои Самотлора".

"Она объединит образы первопроходцев, имена которых вписаны в историю развития нефтегазовой отрасли региона – Виктор Муравленко, Владимир Абазаров, Роман Кузоваткин, Иван Рынковой, Григорий Норкин, Степан Повх. Мы надеемся, что сквер станет любимым местом отдыха для жителей", - поделился Сергей Крутей.