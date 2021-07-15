В Шереметьево потоп: аэропорт превратился в "морской порт" из-за ливня

Аэропорт Шереметьево днем в четверг превратился в просто порт: его в буквальном смысле слова залило. Самолеты стоят в воде, она же на взлетно-посадочной полосе, из-за чего многие рейсы задерживаются на прилет и вынуждены кружить в зоне ожидания.

Также ждут и пассажиры вылета своих рейсов. Они снимают кадры с сотрудниками аэропорта, которые ходят по колено в воде. Также затопило, например, парковку, где вода пошла верхом из канализационных люков.

Москву после продолжительного периода рекордной жары накрыло грозами и проливным дождем, также в городе понизилась температура воздуха.