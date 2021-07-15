Трамвайную ветку в Академический собираются продлить до Широкой Речки

Трамвайные пути, которые свяжут район Академический с центром Екатеринбурга, решили продлить до Широкой речки. Соответствующее поручение специалистам МБУ "Мастерская генерального плана" дал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, мэр уже распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реализации второго и третьего этапов строительства трамвайной линии. Согласно планам, линия будет продлена на проспекте Академика Сахарова и улице Амундсена.

В мэрии также отметили, сто развитие транспортной линии положительным образом отразится и на развитии жилищного строительства в Академическом. Таким образом, горожане будут обеспечены комфортным и доступным транспортом, который также является экологически-чистым.

На начальном этапе возведения линии ее протяженность до кольца на ул. Волгоградской составит 4,4 км. Пуск трамвая будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, что рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" убрали мини-ветку в районе Академический, торжественное открытие которой состоялось только на прошлой неделе.

Муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический был заключен в первом полугодии текущего года и включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м.