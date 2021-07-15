"Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере": Кинчев обвинил власти в лицемерии

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев после информации о проверке по поводу "подпольного" концерта записал жесткое видеообращение властям, выложив его в соцсети.

Музыкант заявил, что "никогда не плясал ни под чью дудку", и "на старости лет" учиться этому не собирается.

"Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке", - заявил легендарный рокер.

Кинчев обвинил власти в лицемерии и двойных стандартах, упрекнув их в том, что были проведены такие массовые мероприятия, как "Алые паруса" и матчи чемпионата Европы по футболу, но при этом его фестиваль был запрещен.

По мнению музыканта, в России не вводят чрезвычайное положение из-за пандемии, поскольку в таком случае государство должно будет взять на себя экономические потери населения.

"Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ", - задался вопросом Кинчев.

Также рок-музыкант раскритиковал практику принуждения отдельных групп россиян прививаться.

"Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось", — заключил Кинчев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге городской комитет по культуре проверит информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса". По пока неподтвержденным данным, он состоялся в одном из арендованных помещений на территории киностудии "Лендок".

13 июля власти Санкт-Петербурга ввели новые антикоронавирусные ограничения. Так, будут запрещены мероприятия с участием более 75 человек, а заполняемость концертных залов и театров не должна превышать 1,5 тыс. человек.