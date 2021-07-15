В Саратове на газопровод упал грузовик, начался пожар, не ходят электрички

Огромный столб огня сегодня могли наблюдать саратовцы. На трубу газопровода с моста упал грузовик, начался пожар.

Соответствующие службы оперативно перекрыли подачу газа, тем не менее, некоторое время продолжалось остаточное горение.

Движение по дороге и железнодорожным путям перекрыли, из-за поврежденной опоры ЛЭП не ходят электрички.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет, угрозы взрыва или дальнейшего распространения огня – тоже.