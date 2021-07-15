ОАК рассчитывает на протекционистские меры со стороны государства для МС-21

В течение 2021 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставит 30 самолетов SSJ-100, сейчас эксплуатируется 155 самолетов такого типа, к концу года, как рассчитывают в ОАК, будет летать более 180 самолетов данного типа.

"За последний год благодаря в том числе тем инвестициям, которые были сделаны, удалось добиться результатов по повышению исправности, на десять процентов она выросла. Вырос средний налёт на машину, сейчас он составляет порядка семи-восьми часов – это, в принципе, уровень, сопоставимый с теми конкурентами, одноклассниками, с которыми нас всегда сравнивают. И авиакомпании довольны, поскольку там, где раньше летали 200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные машины", - заявил сегодня на встрече с президентом России глава ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, "Суперджет" скоро станет основной парка региональных самолетов.

У "Суперджета" "с рождения" есть проблема – российско-французские двигатели. По словам Слюсаря, "на горизонте двух лет" будет создан отечественный двигатель ПД-8 для SSJ-100, который будут предлагать заказчикам.

Также Слюсарь сообщил о налаживании производства композитного крыла для МС-21. Предполагается, что к 2025 году будет производится 36 самолетов в год, а затем за два года планируется выйти на ежегодное производство 72 машин.

"Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин [такого класса] в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми", - заявил Слюсарь.

Также он рассказал о ситуации с производством Ил-114-300: "Сейчас машина интенсивно проходит испытания, строится второй лётный [образец] в городе Луховицы – там, где мы делаем наши МиГ-29. Компания "Аврора", дальневосточная компания, проект по которой рассматривается и отдельно поддерживается, заказала 19 таких машин. Я напомню, что наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будут в труднодоступных регионах, повысит спрос на эту машину".