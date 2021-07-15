15 Июля 2021
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Листовка движения против вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

"Не хотим колоться!" Антипрививочное движение "захватило" Академический район Екатеринбурга

Многоэтажные дома в Академическом районе Екатеринбурга буквально завалены агитационными листовками антипрививочного движения "Нет принуждению!".

Активисты выступают против обязательности введения вакцины от коронавируса и утверждают, что она может быть опасна для здоровья, поэтому предлагают "защищать свои права". Фотографии размещенных листовок прислали в редакцию Накануне.RU.

В управляющей компании "Академический" о листовках узнали от корреспондента нашего агентства. Представитель УК добавил, что агитки будут мгновенно уничтожаться.

"Листовки будут удаляться. Это спам. Они размещены незаконно!" - заключили в пресс-службе УК.

Листовка движения против вакцинации(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: противники вакцины, Екатеринбург, Академический, антипрививочники



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