"Не хотим колоться!" Антипрививочное движение "захватило" Академический район Екатеринбурга

Многоэтажные дома в Академическом районе Екатеринбурга буквально завалены агитационными листовками антипрививочного движения "Нет принуждению!".

Активисты выступают против обязательности введения вакцины от коронавируса и утверждают, что она может быть опасна для здоровья, поэтому предлагают "защищать свои права". Фотографии размещенных листовок прислали в редакцию Накануне.RU.

В управляющей компании "Академический" о листовках узнали от корреспондента нашего агентства. Представитель УК добавил, что агитки будут мгновенно уничтожаться.

"Листовки будут удаляться. Это спам. Они размещены незаконно!" - заключили в пресс-службе УК.