СМИ: У военных возникли сложности с получением QR-кодов

Военнослужащие Минобороны РФ столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, затруднения возникли из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих.

"Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды", — рассказал один из источников.

При этом у гражданских служащих Минобороны таких сложностей не возникло.

Ранее издание сообщило, что проблемы с получением QR-кодов, необходимого для посещения мест общественного питания в Москве, возникли в некоторых подразделениях ФСБ и ФСО.

По словам источников издания, это может быть связано с тем, что не из всех ведомственных клиник информация поступает в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС).

Также сообщалось, что находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода. Работающие в столице иностранные граждане не могут получить QR-код, если они прививались незарегистрированными в РФ вакцинами или переболели коронавирусом, не обращаясь в российские медучреждения. Это касается сотрудников иностранных посольств, а также россиян, прививавшихся за рубежом.