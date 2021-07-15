15 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на Тюменском тракте (2021) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловская полиция завершила расследование первого в истории дела о ДТП из-за хулиганства на дороге

Спецотдел главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области завершил расследование в отношении водителя "Опель Астра" Осинцева, 1995 г.р., чьи хулиганские действия привели к ДТП и травмированию малолетнего ребенка.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел в сентябре прошлого года в Октябрьском районе Екатеринбурга на 15 км трассы Екатеринбург – Тюмень. Обвиняемый двигался по трассе со скоростью свыше 105 км/час, при разрешенной 90. Из хулиганских побуждений водитель обогнал "Фиат" и резко снизил скорость до 4 км/ч, при этом не включив указатель поворота.

В это время позади "Фиата" со скоростью 80 км/ч ехал Лэнд Ровер", водитель которого на мгновение отвлекся и столкнулся с "Фиатом". Того, в свою очередь перекинуло на "Опель Астра".

ДТП на Тюменском тракте(2021)|Фото: В.Н. ГорелыхДТП на Тюменском тракте(2021)|Фото: В.Н. Горелых

"В аварии серьезно пострадала трехлетняя девочка, находившаяся в салоне "Фиата". Ребенок был в детском кресле, тем не менее, ему был причинен тяжкий вред здоровью. По факту аварии ГСУ ГУ МВД по Свердловской области в отношении водителя "Опель Астра" возбудило уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ, а в отношении водителя "Лэнд Ровер" по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В настоящее время собранные материалы региональный главк МВД направил для рассмотрения по существу в районный и мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга. С целью получения объективных данных следователи полиции организовали несколько экспертиз, в том числе видеотехническую, комплексную и четыре медицинских. Обвинительное заключение подписал заместитель прокурора области Вадим Чукреев", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что по ст. 267.1 УК РФ – (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) расследование на Среднем Урале проводится впервые с 2017 г., когда статью ввели в действие.

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Теги: ДТП, Тюменский Тракт, расследование



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