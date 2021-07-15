15 Июля 2021
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памятник Николаю Кузнецову, совместная акция &quot;Юнармии&quot; и фонда святой Екатерины (2020) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском Доме офицеров откроется выставка про знаменитого разведчика Кузнецова

В Екатеринбурге откроется еще одна выставка в честь героя Великой Отечественной войны, разведчика Николая Кузнецова. Экспозицию разместят в Доме офицеров Центрального военного округа. Как рассказал корреспонденту Накануне.RU директор музея ОДО Сергей Конов, на открытие выставки будут ждать дочь младшего брата кавалера многих орденов, племянницу уроженца Талицы Елену Сакныне.

На выставке каждый сможет лицезреть оружие времен Великой Отечественной войны, как советское, так и немецкое. Например, под витриной разместят ППШ, немецкие автоматы МP-40, пистолеты ТТ, штурмовую винтовку Sturmgewehr 44.

Также будут продемонстрированы предметы быта разведчиков и даже будет воссоздан прототип землянки, в которой жил известный разведчик.

Организаторы заверили, что выставка будет отличаться от экспозиции, представленной в мультимедийном центре "Россия - моя история". Она откроется 23 июля и проработает до 1 сентября. Вход в музей ОДО, расположенный на улице Первомайской, свободный.

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Теги: Дом офицеров, Николай Кузнецов, выставка, военная история



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