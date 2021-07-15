Главное событие Царских дней в Екатеринбурге возглавят восемь архиереев РПЦ

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет главное событие Царских дней - Божественная литургия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Богослужение будет совершено на площади перед нижним приделом Храма-на-Крови. Божественную литургию возглавят восемь архиереев Русской православной церкви: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

Как уточнили в епархии, Божественная литургия начнется в 23:30. А в 6:30 утра 17 июля пройдет молебен в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге открылся палаточный городок для паломников, возведенный специально к Царским дням.

Стоит отметить, что в Свердловской области по решению Роспотребнадзора запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Но вице-губернатор Павел Креков заверял, что их участников "никто вязать не будет".