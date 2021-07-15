Коммунист Рашкин про грозу в Москве: "Это Илья Пророк предупреждает Памфилову!"

Глава московских коммунистов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и его коллега Денис Парфенов сегодня пришли к зданию Центральной избирательной комиссии России с требованиями об отмене трехдневного голосования и дистанционного электронного голосования.

Перед "встречей с избирателями" пространство перед зданием ЦИК в Москве было оцеплено полицией, представители левых сил заявили о попытках задержать любопытствующих граждан. Сообщается, что у граждан изъяли бутафорский пенек для голосования.

Рашкин призывал к отставке главы ЦИК Эллы Памфиловой, ругал нововведения, принятые Центризбиркомом.

"Власть не прислушивается к кандидатам, к народу. Я говорю о возможностях увеличения фальсификаций на выборах в Госдуму. Рейтинг партии "Единая Россия" падает каждую неделю 1%, уже сегодня их планы срываются, это понятно всем. Они приняли решение изменить законодательство с точки зрения фальсификации. Две ночи фальсификаций, когда нет наблюдателей нас ждет. Никакой защиты бюллетеней не предусмотрено. Нет ни одного заявления ни одного избирателя в Москве о голосовании три дня. Ресурс голосовательный [d Москве] находится в руках исполнительной власти. Весь мир отказался от электронного голосования в виду его ненадежности", - заявил Рашкин.

Парфенов добавил: "Власть сама делает все, чтобы люди оспаривали результаты этих выборов и выходили на улицы".

В момент встречи в Москве началась гроза с громом и молниями, что Рашкин счел знаком: "Уже даже небо разразилось громом и молнией! А Памфилова не слышит! Илья-пророк сделал свое предупреждение ей!".