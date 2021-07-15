В Прикамье уволились пожарные, жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты

Сотрудники пожарной части №76 города Верещагино Пермского края, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на свои зарплаты, уволились из-за приказа о переводе на новый график работы. Массовые увольнения произошли этой весной, однако известно о них стало только сейчас.

Информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

"30 марта из 76-й пожарной части уволились 11 человек из 60-ти работников. Формулировка в приказе следующая: "отказ от продолжения работы в связи с изменениями организационных условий труда". Поясним, что за два месяца до внесения изменений в график работы (изменения коснулись только режима работы, рабочий день -12-ти часовой с выходным после каждой смены, никаких ущемлений в условиях труда нет). Всем были выданы уведомления об изменениях, вводимых в отряде с 1 апреля. 11 человек отказались работать по новому графику и 30 марта с ними был расторгнут трудовой договор. Им было, как положено по законодательству, выплачено двухнедельное пособие. Отметим, что всего в отряде - 60 должностей. Работа по укомплектованию вакантных должностей проводится в плановом порядке", - прокомментировали ситуацию в минтербезе.

Напомним, в середине декабря 2020 года члены профсоюза пожарной части перед проведением большой пресс-конференции с Владимиром Путиным записали видео, в котором перечислили свои претензии к руководству УГПС.

В частности, они отметили, что якобы руководство превратило пожарную часть в "частное предприятие". Якобы огнеборцам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий, а в связи с бардаком и низкой зарплатой в пожарных частях не хватает сотрудников.

Сотрудники пожарных отрядов, подведомственных региональным, а не федеральным властям, потребовали уравнять их зарплаты с теми, что получают пожарные федеральных частей.

После выхода видеообращения, по данным telegram-канала "Победитель", всех активистов посетили участковые, людей обвинили в клевете. Также с пожарными встретился замминистра территориальной безопасности края и руководитель УГПС, которые сообщили огнеборцам, что им давно выплатили сверхурочные и что их средняя зарплата составляет не 15 тыс. руб., а 22,4 тыс. руб. На сотрудников пожарной части было подано заявление с обвинением в клевете.

Кроме того, как сообщал канал, работников пожарной части №76 перевели на новый 12-часовой рабочий график, с сокращением выходных. Также новые условия работы не предусматривают наличия кухни и спальных мест. Несогласным пригрозили увольнением.