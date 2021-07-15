Захарова: США пытаются применить на Кубе сценарий "цветной революции"

Россия призывает США не вмешиваться в дела Кубы и отменить блокаду на фоне сложной ситуации на острове. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства, - заявила дипломат. - А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом".

По словам Захаровой, США пытаются реализовать на Кубе сценарий "цветной революции". Так Вашингтон поступает с неугодными режимами, пояснила представитель МИДа.

Напомним, 11 июля на Кубе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки. Основными претензиями стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости. В Гаване и еще нескольких городах страны прошли массовые шествия, доходившие до драк с полицией. По меньшей мере один человек погиб.

Власти Кубы призвали сторонников выходить на улицы и обвинили в подстрекательстве к беспорядкам американцев. В США, в свою очередь, отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы, но заявили о поддержке протестующих.

14 июля МИД Кубы предупредил о риске военной интервенции со стороны США. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Вашингтон напрямую связан с организацией протестов на Кубе.